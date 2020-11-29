В Северной Осетии произошел взрыв в строящейся школе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в воскресенье в строящейся школе в Северной Осетии. Несмотря на разрушения, власти намерены сдать объект после устранения последствий произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя республики.

По информации министерства, инцидент произошел в подвале строящейся школы в селении Цалык из-за нарушений правил техники безопасности при установке отопительной системы субподрядной организацией. "Это привело к взрыву в одной из частей подвала. Часть плит перекрытия подвального помещения была разрушена", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на место ЧП выезжали представители руководства Минстроя республики, Управления капитального строительства, МЧС по региону, подрядной организации и проектировщики. Вместе с тем, информации о пострадавших нет.

"Было сделано предварительное заключение и оценка произошедшего. Данный инцидент не отменяет сдачу объекта. Замечания и последствия разрушений будут устранены в ближайшие дни, после чего продолжится работа по строительству социально важного объекта", - добавили в ведомстве.