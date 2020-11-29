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В Самарской области в ДТП с двумя грузовиками погибли три человека

Еще один пострадал

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения двух грузовых автомобилей около поселка Сергиевск в Самарской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

"В 14:48 (13:48 мск) поступило сообщение о лобовом столкновении двух грузовых автомобилей с последующим горением на 1 104-м км автодороги М-5 "Урал", в районе поселка Сергиевск. В результате ДТП погибли три человека, пострадал один человек", - говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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