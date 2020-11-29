Прокурор Парижа требует поместить под стражу полицейских, избивших темнокожего продюсера

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа потребовала поместить под стражу трех из четырех полицейских, участвовавших в избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера. Об этом сообщил в воскресенье прокурор города Реми Эйтс в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что "такая мера требуется для того, чтобы избежать консультаций между участниками этого дела и возможного давления на свидетелей". Четвертый сотрудник полиции, который подозревается в том, что бросил в студию продюсера баллончик со слезоточивым газом, находится под судебным надзором.

Эйтс также сообщил, что отдельные расследования данного происшествия поручено провести следственному судье. Прокурор отметил, что "полицейские признали, что в отношении Цеклера было совершено неоправданное насилие, но они отвергли обвинения в высказываниях расистского характера".

Инцидент с Цеклером произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм, действующих во Франции в связи с пандемией, он гулял по улице без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей квартире, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в помещение, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять. После этого инцидента продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в "применении чрезмерного насилия" и "оскорблениях расового характера".

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам сил правопорядка. Как стало известно в воскресенье, представители Елисейского дворца связались с пострадавшим продюсером, чтобы узнать состояние его здоровья и вновь заявить о поддержке со стороны французского лидера.

Скандал произошел на фоне обсуждения в парламенте Франции законопроекта "О глобальной безопасности". Главным пунктом критики со стороны журналистов и ряда политиков стало положение, запрещающее распространение фото и видео с участием полицейских и жандармов при исполнении с целью раскрытия их личности и с призывами к насилию в их отношении. По стране уже прокатилась волна акций протеста против данной статьи. Последняя серия манифестаций, сопровождавшаяся погромами и столкновениями демонстрантов с полицией, прошла в субботу в 70 городах Франции и собрала 133 тыс. человек.