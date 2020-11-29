В квартире в Саратове обнаружили тела матери и ребенка с ножевыми ранениями

ТАСС, 29 ноября. Тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по ул. Чернышевского в Саратове. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Саратовской области.

"Сегодня, 29 ноября, в вечернее время отец 38-летней жительницы Октябрьского района привел старшую внучку домой в одну из квартир дома, расположенного по ул. Чернышевского города Саратова. Однако, пройдя в помещение, мужчина обнаружил тела матери и четырехлетней девочки с колото-резаными ранениями", - отмечается в сообщении.

Прокуратура проводит проверку. По данным надзорного ведомства, семья не состоит на учете в органах системы профилактики.

"В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, условия жизни и воспитания ребенка, в том числе будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК", - отмечается в сообщении.