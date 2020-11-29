В Мексике два человека погибли и 16 пострадали при нападении на бар

МЕХИКО, 29 ноября. /ТАСС/. Неизвестные преступники открыли огонь по посетителям и сотрудникам бара в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. Жертвами нападения стали два человека, еще 16 получили ранения, сообщило в воскресенье в своем Twitter управление общественной безопасности региона.

"Полиция Мичоакана вместе с представителями властей усилила меры безопасности после того, что случилось в баре, расположенном в районе Рамон-Фариас в Уруапане, где погибли два человека и 16 пострадали", - говорится в записи. Сведений о том, что могло послужить причиной расправы, обнародовано не было.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в ноябре признал, что его правительство не смогло справиться с захлестнувшим страну разгулом насилия. Согласно последним данным министерства общественной безопасности и защиты граждан, с января по конец октября в Мексике было зарегистрировано 29 182 умышленных убийства. Это на 1,1% больше, чем за тот же период 2019 года, ставшего рекордным по числу преступлений такого рода.