НПЗ в Ираке возобновит работу в течение нескольких часов после обстрела

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Небольшой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подвергшийся в воскресенье ракетному обстрелу в Ираке, возобновит работу в течение нескольких часов. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на министерство нефти страны.

Согласно опубликованной ранее информации, на территории НПЗ в районе Эс-Сыния к западу от города Байджи (200 км к северо-западу от Багдада, провинция Салах-эд-Дин) разорвалась ракета. В результате атаки был поврежден нефтепровод, на котором вспыхнул пожар. По данным управляющего предприятия North Refineries Company, прибывшим на место пожарным расчетам удалось потушить возгорание, однако производственный процесс был остановлен. Пострадавших в результате этого инцидента нет, проводится оценка ущерба.

По сведениям телеканала Sky News Arabia, ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Данный НПЗ повторно ввели в строй после реконструкции в 2017 году. Серьезный ущерб был нанесен ему в 2014 году, когда в этом регионе хозяйничали боевики ИГ. В настоящее время мощность предприятия составляет порядка 20 тысяч баррелей в сутки. Оно обеспечивает нефтепродуктами и электроэнергией близлежащие районы.