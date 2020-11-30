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В Москве полицейские разыскивают пассажира, угнавшего такси после конфликта с водителем

Мужчина завладел автомобилем Volkswagen

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают неизвестного мужчину, который на юго-востоке Москвы после ссоры с водителем такси угнал его автомобиль. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 23:00 [29 ноября] на улице Авиамоторной в районе дома 19 между водителем такси и пассажиром в ходе поездки произошел конфликт, в ходе которого последний завладел автомобилем Volkswagen и скрылся в неизвестном направлении. В данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения угонщика и его задержание", - сказал собеседник агентства.

Как отметили собеседник агентства, причины конфликта и обстоятельства устанавливаются.

Теги
Россия
Полицейские задержали пассажира, угнавшего такси в Москве
Мужчина завладел машиной после конфликта с водителем
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