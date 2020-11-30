Полицейские задержали пассажира, угнавшего такси в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пассажира такси, который после конфликта с водителем на юго-востоке Москвы угнал его автомобиль. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Энергетической улице в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который после конфликта с водителем такси угнал его автомобиль. В данный момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт между водителем такси и пассажиром закончился дракой.

Вечером в воскресенье на улице Авиамоторной в районе дома 19 между водителем такси и пассажиром во время поездки произошел конфликт, в ходе которого попутчик завладел автомобилем Volkswagen и скрылся в неизвестном направлении. В связи с этим в городе проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание угонщика.