Более 6 млрд руб. возвращено в бюджет РФ после продажи имущества полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прокуратура вернула более 6 млрд рублей в российский бюджет после продажи недвижимости и предметов роскоши бывшего начальника 2-го отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Головинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Черкалина на сумму более 6 млрд рублей. В пользу государства были обращены наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги, обнаруженные при обысках у полковника ФСБ. При этом Черкалин сообщил в суде, что согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства изъятых в разных местах сумм в размере $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, а также четырех автомобилей Porsche Cayenne.

Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал его на своих близких. При этом, по данным Генпрокуратуры РФ, общий легальный доход Черкалина и его близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.