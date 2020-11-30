Жильцов из поврежденных взрывом квартир во Всеволожске разместили в гостинице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Жильцы многоэтажного дома № 22 на улице Добровольского во Всеволожске Ленинградской области, которые не смогли вернуться в свои квартиры после взрыва и пожара на верхнем этаже, размещены в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"По итогам комиссионного осмотра пострадавших конструкций спасателями и специалистами госстройнадзора Ленобласти принято решение о возможности безопасного возвращения в квартиры жильцов подъезда до 9-го этажа включительно. На 10-м этаже признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва. Всем нуждающимся предоставлены гостиничные номера во Всеволожске", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", сообщил журналистам первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Ленинградской области Роман Ананьев.

По предварительной информации, в одной из квартир в воскресенье взорвался баллон с газом для оборудования натяжных потолков. При взрыве повредились и соседние квартиры. Пресс-служба МЧС России сообщила, что к ликвидации пожара привлекались 32 человека, было задействовано 13 единиц техники. Пожар ликвидировали. Из дома эвакуировали 40 человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, погибших и пострадавших в поврежденных квартирах не обнаружено, несколько жильцов самостоятельно обратились за медицинской помощью. От взрывной волны пострадал ребенок, ему оказали медпомощь.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал выделить средства из резервного фонда на ремонт поврежденных помещений. Губернатор планирует утром в понедельник во Всеволожске провести оперативное совещание по восстановлению дома.