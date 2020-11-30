Потерпевшие по делу катастрофы в Шереметьево требуют от поставщика шасси возместить вред

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавших при жесткой посадке SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек, направили претензию французским компаниям-поставщикам систем и частей самолета. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат пострадавших Игорь Трунов.

"Мною и французским адвокатом Вильямом Бурдоном направлены досудебные претензии поставщикам систем и частей самолета во Франции в интересах 35 родственников погибших и пострадавших в авиакатастрофе SSJ-100, произошедшей 5 мая 2019 года, - сказал адвокат. - Пока мы направили претензию, в которой ставим вопрос о причинно-следственной связи авиакатастрофы и действий компаний, и предложение досудебного урегулирования в части в том числе выплат".

Он добавил, что юристы также готовят иск в Версальский суд Франции. "Недостатки и просчеты присутствовали на протяжении всего нештатного процесса, начиная с удара молнии, отказа электрогенераторов и перевода системы управления в аварийный режим Direct Mode", - отметил адвокат. По его словам, причина "лавинообразного истечения топлива" и связанного с этим "катастрофического пожара" кроется в первую очередь в неправильном проектировании системы уборки-выпуска и крепления основных опор шасси. Трунов также отметил, что это вторая аналогичная катастрофа SSJ-100, первая из которых произошла в Якутске 10 октября 2018 года, когда при неудачной посадке произошло повреждение шасси, приведшее к утечке топлива, "но, к счастью, пожар из-за мороза не возник".

В досудебных претензиях юристы ссылаются на европейские авиационные правила EASA и американскую сертификацию FAA, по которым проектируются и сертифицируются пассажирские самолеты, они гласят, что "система шасси должна быть спроектирована таким образом, чтобы в случае ее отказа или разрушения из-за перегрузок не приводила к течи топлива из любой части топливной системы, достаточной для создания пожарной опасности".

Как говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС, ответчиком во французском суде указана фирма Messier-Bugatti-Dowty. Компания, по словам Трунова, входит в корпорацию Safran Франция. Именно эта компания отвечает за все стендовые испытания поставляемых частей и является поставщиком шасси, в том числе она отвечает за все входящие в нее системы и агрегаты: стойки, подкосы, гидроцилиндры, замки убранного и выпущенного положения, механизм управления поворотом передних колес, электрогидравлический агрегат управления уборкой и выпуском, датчики положения шасси и створок, двухканальный вычислитель LGSCU (Landing Gear / Steering System Control Unit). Второй компанией-ответчицей является Thales Avionics из Франции, которая осуществляет комплекс обслуживания, а также занимается пилотажно-навигационными средствами.

Версия следствия

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, на прошлой неделе Химкинский городской суд Московской области после смены состава суда повторно начал слушание дела. Пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Следствие считает, что "причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей".

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов Шереметьево. В СК уверены, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на случившееся. Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота. Сам он вину не признает, но выразил глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких, и тем, кто пострадал в результате катастрофы. Защита Евдокимова просила вернуть дело в СК для дополнительного расследования.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что некоторые исследования по катастрофе в аэропорту Шереметьево пока не завершены, в связи с этим окончательный отчет будет опубликован позже.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.