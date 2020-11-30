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Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

В результате происшествия еще двое пострадали

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в МВД по региону.

"Сегодня, 30 ноября, около 06:10 на 426-м км автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Nissan Teana и Lada Priora. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, погибли трое. Несовершеннолетних среди участников автоаварии нет", - говорится в сообщении.

Сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи доставили пострадавших в республиканскую клиническую больницу города Нальчик. Отмечается, что движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме. "На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции", - добавили в пресс-службе.

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РоссияКабардино-Балкария
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