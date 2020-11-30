Суд оставил в СИЗО мэра Томска Кляйна

ТОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты и оставил без изменения постановление районного суда о заключении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна по делу о превышении должностных полномочий, сообщила журналистам адвокат Кляйна Лариса Шейфер.

"Да, - сказала адвокат на вопрос журналиста, остается ли решение райсуда без изменений. - Будем обжаловать".

Как уточнила ТАСС представитель объединенного пресс-центра судейского сообщества Томской области, на рассмотрение суда второй инстанции поступили две жалобы от защитников на меру пресечения мэру, которые и рассмотрели в понедельник. "Постановление Кировского районного суда оставлено без изменений. Апелляционное постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции", - добавила она.