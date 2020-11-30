Суд оставил в СИЗО мэра Томска Кляйна

ТОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты и оставил без изменения постановление районного суда о заключении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна по делу о превышении должностных полномочий, сообщила журналистам адвокат Кляйна Лариса Шейфер.
"Да, - сказала адвокат на вопрос журналиста, остается ли решение райсуда без изменений. - Будем обжаловать".
Как уточнила ТАСС представитель объединенного пресс-центра судейского сообщества Томской области, на рассмотрение суда второй инстанции поступили две жалобы от защитников на меру пресечения мэру, которые и рассмотрели в понедельник. "Постановление Кировского районного суда оставлено без изменений. Апелляционное постановление может быть обжаловано в вышестоящей инстанции", - добавила она.
Кляйн был задержан 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Виновным Кляйн себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования дела.
По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.
В новость были внесены изменения (9:33 мск) - в третьем абзаце добавлен комментарий облсуда.