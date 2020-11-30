СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали судно под флагом Маршалловых островов

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе судно для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, шедшее под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщил в понедельник специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Во время движения судна в территориальных водах Ганы группа неизвестных поднялась на его борт, отмечает он. Инцидент произошел 29 ноября в пяти морских милях от берега. Судно пыталось совершить маневр, чтобы не допустить высадки пиратов. Количество членов экипажа и гражданство моряков не раскрывается. Сейчас, по словам портала, судно находится в безопасности. Согласно морскому реестру, его владельцем является компания, зарегистрированная в Афинах.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими с бортов судов в этой части мирового океана в текущем году достигло 128 человек. Они были захвачены в 24 инцидентах.