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В центре Москвы неизвестный похитил из квартиры 15 млн рублей

По данному факту проводится проверка

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил из квартиры в центре Москвы 15 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о краже из квартиры в Даевом переулке. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный свободным доступом совершил кражу денег в сумме $200 тыс., принадлежащих заявителю. Материальный ущерб составил около 15 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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