Россиянина задержали в Грузии с партией наркотиков

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии на территории Гардабанского района (край Квемо Картли) задержали гражданина России с килограммом наркотического средства, содержащего героин. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники департамента полиции Квемо Картли МВД в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали гражданина РФ А. Г., 1973 года рождения за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупном размере. Правоохранители остановили автомобиль обвиняемого на дороге Тбилиси - Бакурцихе - Лагодехи, на территории Гардабанского муниципалитета. При личном обыске задержанного полиция изъяла 1 кг наркотического средства, содержащего героин", - сказано сообщении.

В ведомстве добавили, что правоохранители также изъяли у россиянина более 8,3 тыс. лари (более $2,5 тыс.) и $400. Ему грозит тюремный срок от восьми до 20 лет или бессрочное лишение свободы.