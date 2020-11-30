В Петербурге рухнула труба котельной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Труба котельной обрушилась в ночь на понедельник в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента обломками повреждено несколько автомобилей, припаркованных неподалеку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло падение каменной трубы, в результате обломками побило несколько машин, скольким конкретно нанесен ущерб - устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что около 01:00 мск понедельника жители многоэтажных домов, ставшие очевидцами инцидента, позвонили в экстренные службы и сообщили о сильном грохоте в результате падения. ЧП произошло в районе Октябрьской набережной. "О пострадавших информации нет", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Петербурга ТАСС подтвердили факт инцидента, отметив, что по факту начата проверка. "Прокуратура Невского района города Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с обрушением трубы на Октябрьской набережной. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на объекте, а также при содержании и обслуживании трубы в период эксплуатации", - сказала представитель городской прокуратуры.

Очевидцы ЧП также выложили в социальных сетях видеозапись обрушения. На ролике видно, как труба высотой более 10 метров с грохотом упала вблизи жилого дома. Источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что после ЧП несколько очевидцев позвонили в экстренные службы с сообщениями о том, что по неизвестной причине трясется дом, в котором они проживают.