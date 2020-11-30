Задержаны два участника нападения на военнослужащих у станицы Червленная в 1999 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червленная Шелковского района в Чечне в 1999 году. Как сообщили в понедельник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, они входили в бандформирования Басаева и Хаттаба.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России, при силовой поддержке Росгвардии, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов - участники боестолкновения в составе бандформирований Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная в 1999 году", - отметили в ФСБ.

Задержанные доставлены к следователям Следственного комитета.

Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного СК РФ по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ. В ФСБ подчеркнули, что розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, по ходатайству следствия в связи с особой тяжестью совершенных преступлений суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Также следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе нападения на военных. "Проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с данным уголовным делом", - отметили в СК.

4 октября 1999 года в ходе боя с боевиками у станицы Червленная Шелковского района Чечни погибли 15 и получили ранения 28 военнослужащих.

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