В экстренных службах сообщили, что фонящая сумка в Шереметьево угрозы не представляет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб в аэропорту Шереметьево проверили сумку, у которой был обнаружен повышенный радиационный фон, никакой угрозы она не представляет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"На данный момент проверка завершена. Никаких радиоактивных предметов или веществ не обнаружено. Угрозы нет", - сказал собеседник агентства.

В понедельник утром при сортировке багажа в багажном отделении терминала В аэропорта Шереметьево датчиками радиационной безопасности было обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Ее поместили в специализированное помещение для проверки. На работе аэропорта данный инцидент не отразился.