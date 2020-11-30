Кузнецова просит СК проверить пензенский интернат по поводу жестокого обращения с детьми

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит Следственный комитет и прокуратуру провести проверку Мокшанского детского дома-интерната в Пензенской области после поступившей ей информации о возможном жестоком обращении с детьми в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступила тревожная информация о фактах жестокого обращения с детьми, воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области. Анна Кузнецова незамедлительно связалась с губернатором Пензенской области, обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру с просьбой провести проверку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточняют, о каких фактах жестокого обращения с детьми может идти речь. Сообщается, что губернатор уже направил в интернат специальную комиссию.

Как рассказала детский омбудсмен, некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната она знает лично, так как вместе с фондом "Покров", волонтерами часто приезжала к ребятам. "И сегодня, когда поступила информация о жестоком обращении с детьми, у меня все внутри сжалось. Необходимо срочно провести проверку - с этой просьбой мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Находимся на связи с губернатором Пензенской области", - цитирует пресс-служба омбудсмена Кузнецову.