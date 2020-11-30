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Экс-главе районного суда Волгограда Добрыниной предъявлено обвинение в мошенничестве

Мерой пресечения избран домашний арест

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывшему председателю районного суда Волгограда Юлии Добрыниной предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, который избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Добрыниной Юлии Валериевны, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения избрана на срок до 23 января 2021 года", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что дело находится под особым контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Добрынина была назначена на должность председателя районного суда указом президента РФ 23 февраля 2017 года.

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