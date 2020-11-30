Кабмин направит 113 млн рублей на ликвидацию ущерба окружающей среде в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство направит более 100 млн рублей на ликвидацию химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство направит более 113 млн рублей на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области", - сказал глава кабинета министров.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе проводил совещание по ситуации в Усолье-Сибирском и поручил держать ситуацию под постоянным контролем. "Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы, тем не менее работы продолжаются, и важно обеспечить безопасность жителей и специалистов, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений", - подчеркнул Мишустин.

"Средства, которые мы выделяем, в том числе пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе", - уточнил премьер-министр. Он добавил, что "для защиты местных жителей предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений". "Эти меры были включены в план мероприятий по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском", - сказал председатель правительства.

Совещание у президента

26 ноября Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров провел совещание по ситуации в Усолье-Сибирском. Глава государства пообещал, что будет держать этот вопрос под контролем. "Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, это самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", - охарактеризовал Путин текущее положение вещей в Усолье-Сибирском. "Ни в коем случае нельзя расслабляться", - добавил президент, говоря о необходимости дальнейшей работы в городе, и поблагодарил всех участников работ.