Мужчина, бросивший детей в Шереметьево, получил тюремный срок

ТАСС, 30 ноября. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приговорил к 1 году 3 месяцам колонии мужчину, бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево в начале 2020 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорил его к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

26 января 2020 года 41-летний мужчина, прилетев со своими малолетними сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево и через пару часов один улетел в Ростов-на-Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. До этого он через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки попытался украсть с ее банковского счета 100 тыс. рублей. Но попытку перевода денег заблокировал банк.

Как добавили в прокуратуре региона, "подсудимый признал себя виновным только в хищении денежных средств у своей знакомой". "По факту оставления детей в опасном для их жизни и здоровья состоянии, свою вину не признал, так как считает аэропорт безопасным местом для нахождения в нем детей без присмотра взрослых", - говорится в сообщении надзорного ведомства.