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В центре Москвы полиция задержала мужчину, ранившего ножом таксиста

Водителя госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мужчина ранил ножом таксиста в центре Москвы, он задержан, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Около пяти часов утра в понедельник таксист подобрал на Нижегородской улице пассажира 1981 года рождения. Почти сразу тот ударил его в грудь ножом и сбежал. О произошедшем таксист сообщил в полицию и вызвал скорую помощь", - сказал собеседник агентства.

Нападавший пытался скрыться, побежав по Третьему транспортному кольцу. В районе Автомобильного проезда его догнали полицейские, после чего он попытался напасть и на них. После того как полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, мужчина сдался.

Таксист госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

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