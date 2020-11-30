На западе Москвы до 200 человек эвакуировали из детского сада из-за короткого замыкания

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в электрощитовой в детском саду на западе Москвы, в целях безопасности до 200 человек были эвакуированы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В детском саду №2 по улице Коштоянца на первом этаже в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения. В целях безопасности до прибытия пожарных здание покинули до 200 человек - дети и сотрудники заведения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас детский сад работает в обычном режиме.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС подтвердили, что была заявка по данному адресу. "Около 10:00 мск пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: улица Коштоянца, дом 8. Здание административное, учебное. Загорания обнаружено не было. Пожарные эвакуацию не проводили", - сказали в главке.