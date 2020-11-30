В Москве задержали главу следственного отдела МВД за получение взятки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон задержана в Москве при получении взятки в размере 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативного эксперимента начальница следственного отдела полиции получила 300 тыс. рублей от матери подозреваемого по находившемуся в ее подразделении уголовному делу за непривлечение его к уголовной ответственности. При получении денег сотрудница полиции была задержана", - сказал собеседник агентства.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении сотрудника полиции о получении взятки в крупном размере.