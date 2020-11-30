На Кубани в рамках дела о коррупции обнаружили тайник на кладбище с 50 млн рублей

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по региону в рамках расследования уголовного дело о коррупции в отношении заместителя руководителя электросетевой компании обнаружили на кладбище в Краснодаре тайник, в котором хранились более 50 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

В следственном управлении 9 октября сообщали, что сотрудники регионального УФСБ пресекли попытку посредничества в передачи взятки в размере 10 млн рублей заместителем руководителя электросетевой компании Кубани. При обысках в рабочем кабинете и дома у подозреваемого изъято более 20 млн рублей, $100 тыс. и порядка 10 дорогостоящих часов.

"Следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее суд в Краснодарском крае арестовал на время предварительного следствия заместителя руководителя электросетевой компании, подозреваемого в посредничестве в передачи взятки в размере 10 млн рублей.