Суд в Москве отказал в аресте пятого задержанного руководителя центра "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник отказал в аресте пятого из задержанных ранее руководителей центра "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена на территории РФ), отправив его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении в ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ Закаряна В. П., судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2021 года", - сообщили в суде.

Суд ранее отправил под домашний арест до 23 января Юрия Чернышева, Виталия Комарова, Ивана Чайковского, Сергея Шаталова. Им вменяется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Вардан Закарян обвиняется по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации").

Следствие обращалось в суд с ходатайствами об аресте четырех обвиняемых в рамках уголовного дела об организации в Москве деятельности "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

По версии следствия, с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения "Свидетелей Иеговы". Следствие утверждает, что "конспиративные сборы" проходили в квартире на Челюскинской улице, где участники секты изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы". Также следствием было установлено, что участники подразделения вербовали новых участников из числа жителей столицы и других регионов для участия в запрещенном религиозном движении.