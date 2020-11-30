Мосгорсуд оставил под стражей экс-полковника МВД Гуменюка по делу о мошенничестве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бывшего полковника МВД Бориса Гуменюка по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

По данным газеты "Коммерсантъ", полковник в отставке пытался совершить мошенничество в отношении владелицы логистической компании, запросив у нее 10 млн рублей для передачи в Следственный комитет, который якобы должен был прекратить ее уголовное преследование.