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Мосгорсуд оставил под стражей экс-полковника МВД Гуменюка по делу о мошенничестве

По данным газеты "Коммерсантъ", полковник в отставке запросил у владелицы логистической компании 10 млн рублей для передачи в Следственный комитет, который якобы должен был прекратить уголовное преследование

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест бывшего полковника МВД Бориса Гуменюка по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения", - сказал представитель суда.

По данным газеты "Коммерсантъ", полковник в отставке пытался совершить мошенничество в отношении владелицы логистической компании, запросив у нее 10 млн рублей для передачи в Следственный комитет, который якобы должен был прекратить ее уголовное преследование.

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