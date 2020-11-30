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Дело Ивана Сафронова
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Защита Сафронова заявила, что предоставила суду доказательства его невиновности

Эта выписка была приобщена к делу, подчеркнул адвокат обвиняемого Иван Павлов
Иван Сафронов Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС
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Иван Сафронов
© Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова располагает сведениями, подтверждающими его невиновность, они были переданы суду. Об этом в понедельник сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

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"В ходе заседания суда следователь предоставил суду выписку из материалов дела, на основе который утверждал о виновности Сафронова в госизмене. Мы со своей стороны предоставили свою выписку, подтверждающую полную невиновность Сафронова в указанном преступлении. Она была приобщена к делу", - сказал адвокат.

Сторона защиты также обжалует решение о продлении ареста. "Мы обязательно подадим апелляционную жалобу на сегодняшнее решение о продлении срока содержания под стражей Сафронову", - сказал Павлов. По его словам, в ходе заседания в понедельник в суд было подано более 300 личных поручительств за Сафронова, в основном со стороны глав различных СМИ и журналистов, но суд отказался принять это во внимание. "Почему-то следователи уверены, что если смягчить Сафронову меру пресечения, то он непременно скроется от следствия. Но практика, в том числе моя, это не подтверждает", - заключил Павлов.

В понедельник Лефортовский суд продлил срок ареста Сафронову до 7 марта. 

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