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В СИЗО "Водник" в Москве обвиняемый в разбое покончил с собой

Проводится доследственная проверка

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мужчина, арестованный за разбой, покончил с собой в московском СИЗО "Водник". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье в камере сборного корпуса СИЗО-5 УФСИН по Москве было обнаружено тело 23-летнего следственно-арестованного, он совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.

По факту суицида проводится доследственная проверка.

Согласно базе Головинского суда Москвы, мужчина был арестован 25 мая за разбой. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Теги
Россия
В Москве сотрудник ФСО покончил с собой во время службы
Проводится проверка
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