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В Москве ребенок случайно убил своего брата во время игры

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту случайного убийства мальчиком его старшего брата во время игры на детской площадке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"29 ноября семилетний мальчик во время игры на детской площадке на Врачебном проезде подкинул палку вверх, после чего она упала на голову его 10-летнему брату. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спустя несколько часов скончался в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся необходимы экспертизы.

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