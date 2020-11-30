В Москве ребенок случайно убил своего брата во время игры

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту случайного убийства мальчиком его старшего брата во время игры на детской площадке. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"29 ноября семилетний мальчик во время игры на детской площадке на Врачебном проезде подкинул палку вверх, после чего она упала на голову его 10-летнему брату. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован, но спустя несколько часов скончался в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся необходимы экспертизы.