Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, которую подозревают в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Экс-чиновница задержана, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая по октябрь текущего года Ледяева, ее сын и ряд других лиц похитили из бюджета области около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд Минздрава. Установлено, что Ледяева, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия. По месту жительства Ледяевой проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал ТАСС, в октябре в Иркутской области было возбуждено уголовное дело о поставках в три медучреждения региона фальсифицированных медицинских масок на сумму более 40 млн рублей. Были задержаны шесть предпринимателей, которые имели отношение к поставкам.

По решению суда основной фигурант дела - индивидуальный предприниматель из города Ангарска Алексей Сорокин - отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), и трех эпизодов преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Среди них сын Ледяевой Илья Белоусов.