Участник террористической организации в Самарской области получил пять лет колонии

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил участника ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Самарской области, запрещенной на территории РФ, к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Ботве. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая по законодательству РФ признана террористической")", - говорится в сообщении СК.

По версии следователей, с октября 2016 года мужчина увлекся идеологией радикального ислама, в том числе взглядами указанной террористической организации, и решил принять участие в ее деятельности. Он вступил в ячейку на территории Самарской области и стал участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых узнавал больше об идеологии организации.

В сентябре 2019 года деятельность ячейки пресекли сотрудники правоохранительных органов, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ.