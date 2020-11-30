Адвокат сообщил, что данные о гибели Марцинкевича забрал следователь

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Материалы проверки по факту гибели Максима Марцинкевича в СИЗО Челябинска забрал тот же следователь центрального аппарата СК, который добился его перевода из колонии для допроса. Об этом ТАСС сообщил адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик.

"Материалы проверки по факту смерти Максима Марцинкевича передано из СК Челябинска в Главное следственное управление России, как мне сообщили, их забрал тот же следователь, который расследует дело, где Максима собирались допросить как свидетеля. Именно для этого допроса его и перевели из колонии в СИЗО Челябинска", - сказал Михальчик.

Он добавил, что не располагает информацией о причинах такого решения. "Возможно, это сделано с целью затянуть процесс ознакомления с материалами проверки. До сегодняшнего дня ознакомиться с материалами дела нам так и не дали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать дело после гибели националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак в СИЗО Челябинска.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.