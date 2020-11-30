Суд на Кубани арестовал обвиняемого в двойном убийстве

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Павловский районный суд в Краснодарском крае арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в совершении двойного убийства в станице Павловской, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении 67-летнего жителя станицы Павловской, его подозревают в совершении убийства двух человек, покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского.

"Избрана мера пресечения в отношении жителя Павловского района, обвиняемого в убийстве родственников. Приняв во внимание тяжесть, общественную опасность и значимость совершенного преступления, суд согласился с доводами следствия и принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок два месяца - до 25 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе краснодарского краевого суда добавили, что обвиняемый в суд не доставлялся в связи с наличием у него заболевания, ходатайство следователей рассматривалось судом в присутствии его адвоката.

По данным следственного управления СК РФ, ЧП произошло 25 ноября. По предварительной версии, мужчина проживал с супругой, утром в среду у них возник конфликт на бытовой почве, он убил ее, нанеся ножевые ранения. После этого он направился к дому ее 43-летнего сына, ранил из охотничьего ружья его жену, затем выстрелил в сторону самого хозяина дома. После этого мужчина отправился к дому 44-летнего сына погибшей супруги, убил его ножом и покинул место преступления.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что в результате ранен один человек. В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю уточнили, что оружием мужчина владел незаконно.