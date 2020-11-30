Экс-защитник фигуранта дела Голунова обжаловал решение о лишении его адвокатского статуса

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Алексей Коврижкин, бывший адвокат экс-полицейского Игоря Ляховца, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, обжаловал решение Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса.

"Я обжаловал решение о лишении меня статуса адвоката и требую его отменить. Пока заседание по моему иску еще не назначено", - сообщил ТАСС Коврижкин.

Согласно картотеке базы Хамовнического суда Москвы, иск Коврижкина к московской адвокатской палате был зарегистрирован 26 ноября. Материалы находятся на рассмотрении у судьи Германа Бугынина, который ранее рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов. Пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе сообщил ТАСС, что иск пока не принят к производству.

Одна из жалоб на Коврижкина в палату была подана адвокатом Владимиром Петропавловским от имени своего доверителя, экс-сотрудника СК Андрея Тринева, 6 февраля, вторая - 1 октября. В частности, он считал, что Коврижкин провоцировал следователей на дачу взятки, однако с их стороны не было угроз и вымогательства. При этом Коврижкин настаивал, что он обратился к ФСБ за консультацией в связи с вымогательством у их доверителей денег следователями, и все оперативные мероприятия с его участием были согласованы с ними. 29 октября совет Адвокатской палаты Москвы лишил Коврижкина статуса на 2 года за сотрудничество и консультации с ФСБ втайне от своих доверителей, но прекратил дисциплинарное дело об участии в следственном эксперименте "вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства".

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что на Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринев. Они оба были арестованы за взятку, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. Петропавловский утверждал, что Коврижкин по своей личной инициативе и начал вести с Дубинским и Триневым беседы о деньгах и записывать эти разговоры, сам договаривался и называл суммы, а сами следователи денег не просили. В августе при рассмотрении жалобы на Коврижкина квалификационная комиссия не нашла нарушений. Бывшие следователи, подавшие жалобу, не согласились с этим решением и направили отзыв в совет палаты.