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Суд взыскал с МВД 50 тыс. рублей компенсации в пользу избитого подростка в Петербурге

Экс-полицейские признали вину в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник взыскал с МВД 50 тыс. рублей моральной компенсации в пользу подростка, который был избит полицейскими после задержания. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов.

"Суд взыскал 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации", - сказал собеседник агентства.

Герасимов отметил, что решение будет обжаловано, так как иск заявлялся "на существенно большую сумму". Согласно материалам дела, ответчиком по делу выступила Российская Федерация в лице МВД. Третьими лицами стали ранее осужденные экс-полицейские Евгений Аунинг и Алексей Заброда.

В феврале этого года Колпинский районный суд приговорил Заброду к 1 году и 8 месяцам колонии, а Аунинга к 1 году и 6 месяцам колонии по делу о превышении должностных полномочий. Как удалось установить на суде, осужденные, будучи полицейскими, в 2019 году избили подростка, которого доставили в отдел в Колпинском районе.

Заброда и Аунинг признали вину на суде, дело слушалось в особом порядке. Бывшие сотрудники полиции также извинились и выплатили потерпевшему по 50 тыс. рублей.

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