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Жительницу Мордовии задержали за попытку убить своего двухлетнего сына

Ребенок с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга находится в реанимации

ТАСС, 30 ноября. В Мордовии задержали женщину, дважды ударившую своего двухлетнего сына головой об пол. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Нижегородской области. Женщина подозревается в покушении на убийство своего ребенка (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать задержана", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 28 ноября подозреваемая вместе с сыном находилась в палате медицинского учреждения в поселке Зубова Поляна, где они планировали пройти медосмотр. После этого ребенка должны были отправить в детский дом, так как его мать не имела постоянного источника дохода. В определенный момент женщина несколько раз ударила сына головой об пол. Крики ребенка услышали сотрудники больницы и забрали пострадавшего. Мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга находится в реанимационном отделении.

В отношении матери проведут судебную психиатрическую экспертизу, чтобы установить ее вменяемость.

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