Суд продлил до весны срок ареста блогеру Пыжу по делу о гостайне

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 5 марта срок ареста блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном получении доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания стражей Пыжа до 5 марта 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Пыжу вменяется преступление по статье 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. Блогер не признает свою вину.

Блогер, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Ранее сообщалось, что в его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом, не касаясь при этом оборонной или энергетической промышленности, а информация о нем содержит гриф "секретно".

Еще один источник агентства уточнял, что уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.