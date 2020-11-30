Курсант Белгородского юридического института МВД подозревается в насилии над школьницей

ТАСС, 30 ноября. Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело после обращения родителей 9-летней школьницы о сексуальном насилии в отношении ребенка. По подозрению в преступлении задержан 20-летний житель региона, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Совершение иных насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") по факту обращения родных 9-летней девочки о совершении в отношении нее преступления, посягающего на половую неприкосновенность малолетнего", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в совершении преступления подозревают 20-летнего курсанта Белгородского юридического института МВД России. Как отметили в пресс-службе управления СК РФ по региону, подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.