Житель Ростова-на-Дону застрелил двух человек после семейной ссоры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве супружеской пары. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"29 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в частном домовладении по улице Рябышева в городе Ростове-на-Дону, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, дважды выстрелил из охотничьего ружья в супружескую пару, которые являлись его родственниками. От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина скончались", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". В пресс-службе отметили, что подозреваемый попытался свести счеты с жизнью после совершения преступления, но остался жив. Сейчас он находится в больнице.