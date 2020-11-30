Захарченко перевели в больницу "Матросской Тишины"

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) РФ Дмитрию Захарченко стало плохо в следственном изоляторе и он не смог подписать протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела, его перевели в больницу в "Матроской Тишине". Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"Мы несколько раз были у него в СИЗО, он жаловался на боли в почках. Насколько я понимаю, у него там большой камень. Сегодня, как мне сказали его близкие, из-за острой боли в почках были прерваны следственные действия. По моей информации, его перевели в больницу "Матросской Тишины", - сказала член ОНК Ева Меркачева.

В свою очередь адвокат Александр Горбатенко рассказал ТАСС, что сегодня Захарченко и его защита должны были подписать протокол об окончании ознакомления с материалами дела. "По состоянию здоровья следственные действия не состоялись и перенесены на четверг", - сказал он.

Ранее Басманный суд Москвы установил Захарченко срок ознакомления с материалами уголовного дела до 27 ноября.

Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в конце марта, но потом вернули в колонию из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Материалы нового дела насчитывают 57 томов.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.