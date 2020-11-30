Сотрудники МЧС России в Карабахе эвакуировали беженцев, попавших в снежный занос

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Автобус с беженцами, попавший на горной дороге Карабаха в снежный занос, эвакуирован российскими спасателями. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Силами группировки МЧС России в Нагорном Карабахе была проведена эвакуация пассажирского автобуса с беженцами. Они возвращались в Степанакерт и попали в снежный занос на участке горного перевала Шуши - Горис в Лачинском коридоре", - сказали в ведомстве.

В момент ЧП в автобусе находились 42 человека, включая восемь детей. Водитель получил легкую травму, ему была оказана помощь. Больше пострадавших нет. Автобус сопроводили до Степанакерта.