Суд арестовал водителя "Газели" по делу о ДТП с шестью погибшими на Кубани

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Суд на Кубани арестовал на два месяца 19-летнего водителя необорудованной для перевозки людей "Газели" по делу о ДТП в Выселковском районе, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в понедельник.

Ранее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уголовное дело возбудило следственное управление СК РФ по региону в отношении 45-летней жительницы Брюховецкого района, которая оказывала платные услуги по перевозке граждан на принадлежащем ей автомобиле "Газель". Также полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в отношении 19-летнего водителя, которого привлекали для перевозки людей, он был задержан.

"В судебном заседании следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так как есть основания полагать, что фигурант может скрыться от органов предварительного следствия и иным образом воспрепятствовать проведению процессуальных действий по уголовному делу. Согласившись с доводами следствия, суд принял решение о заключении молодого человека под стражу на два месяца - до 27 января 2021 года включительно", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что "Газель" перевозила 15 работников, при этом автомобиль не предназначался для пассажирских перевозок, было организовано проведение проверки. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, столкновение "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе 27 ноября, по предварительной версии, водитель автомобиля "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю. По данным следственного управления СК РФ по краю, погибли шесть человек, пострадали еще восемь.