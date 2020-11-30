Следствие просит суд выпустить из СИЗО одного из фигурантов дела экс-сенатора Арашукова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Следствие просит суд смягчить меру пресечения Юрию Акуличу - одному из фигурантов дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд потупило ходатайство следствия об изменении меры пресечения Акуличу Ю. Г., обвиняемому по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), на иную, не связанную с содержанием под стражей", - сказали в суде, но уточнив подробностей.

Как рассказал ТАСС адвокат Арашукова Владимир Постанюк, Акулич является одним из инженеров-метрологов, который работал в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". "Следствие считает, что он мог быть связанным с еще одним фигурантом дела Гузером Хашукаевым", - отметил он. Акулич находится в следственном изоляторе с декабря 2019 года.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил агентству, что Акулич пошел на содействие следствию, и возможное изменение ему меры пресечения связано именно с этим. "Он наверняка дал показания на других участников дела, в связи с чем следствие просит перевести его под домашний арест или же назначить ему запрет определенных действий", - сказал источник.