Следователи возбудили дело после сообщений о насилии в детдоме в Пензе

ПЕНЗА, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий с применением насилия после сообщений о жестоком обращении с детьми в Мокшанском детдоме-интернате для умственно отсталых детей в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В целях проверки следственным путем фактов, изложенных в информации, распространенной в СМИ, об унижениях и применении насилия в отношении воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия или с угрозой его применения")", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о поступившей информации о жестоком обращении с детьми - воспитанниками детского дома-интерната. Прокуратура и следователи СК начали проверку. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после получения сообщений о нарушении прав воспитанников детдома поручил уволить директора учреждения.