На Курилах осудили троих военнослужащих по контракту за вымогательство у сослуживцев

ТАСС, 1 декабря. Курильский гарнизонный суд вынес приговор трем военнослужащим, проходившим контрактную службу, после вымогательства денег и имущества у сослуживцев. Старшего по званию - ефрейтора - суд также признал виновным в подстрекательстве к вымогательству и грабеже, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.

"Курильским гарнизонным военным судом осуждены военнослужащие, проходившие военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной на Курильских островах. Так, ефрейтор признан виновным по ч. 1 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1 ст. 163 ("Вымогательство под угрозой применения насилия"), ч. 4 ст. 33 п. "в" ч. 2 ст. 163 ("Подстрекательство к вымогательству с применением насилия"), а рядовой - по ч. 1 ст. 163 ("Вымогательство под угрозой применения насилия") и п. "в" ч. 2 ст. 163 УК России ("Вымогательство с применением насилия"). При этом постановлением Курильского гарнизонного военного суда [третий обвиняемый, находившийся в звании] рядовой освобожден от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ввиду совершения им преступления средней тяжести и возмещения причиненного вреда в полном объеме", - говорится в сообщении.

УФСБ России по Восточному военному округу установило, что военнослужащие неоднократно под угрозой физической расправы либо с применением силы получали деньги и имущество сослуживцев.

Соразмерно содеянному, а также с учетом заключения досудебного соглашения с одним из фигурантов суд назначил ефрейтору три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовому - лишение свободы сроком на четыре года условно со штрафом в размере 40 тыс. рублей. Третьему правонарушителю назначили штраф - 10 тыс. рублей.