Пожарные ликвидировали возгорание на территории аэропорта в поселке Шахтерск на Сахалине

ТАСС, 1 декабря. Возгорание пристройки к боксу с техникой в поселке городского типа Шахтерск в центральной части острова Сахалин ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Сахалинской области.

"Возгорание было ликвидировано в 07:45 (23:45 мск понедельника)", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании пристройки к боксу с техникой на территории аэропорта в поселке городского типа Шахтерск поступило в понедельник, в 20:01 (12:01 мск). Наблюдалось открытое горение крыши пристройки с переходом горения на крышу бокса, площадь возгорания составила 850 кв. м. Техника не пострадала, сотрудники аэропорта вывели ее из бокса.

Аэропорт продолжил работу в обычном режиме.