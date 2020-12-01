Бывший и.о. главы города Нюрба получил условный срок по делу о превышении полномочий

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Бывшего и.о. главы города Нюрба Нюрбинского района Якутии признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве объектов электроснабжения земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Якутии.

В марте прошлого года сообщалось, что следователи возбудили дело о нарушениях, допущенных при строительстве объектов электроснабжения земельных участков многодетных семей в городе Нюрба. Как сообщили в пресс-службе, бывшего и.о. главы муниципального образования "Город Нюрба" признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, руководителя ООО "Атлант" - в содействии совершению преступления, предоставлением средств в совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, с причинением тяжких последствий.

"Приговором суда бывший исполняющий обязанности главы МО "Город Нюрба" приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Руководителю ООО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, осужденные обязаны возместить причиненный преступными действиями ущерб в сумме свыше 5 млн 600 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что в октябре 2013 года между администрацией города Нюрба и ООО "Атлант" был заключен муниципальный контракт на строительство внешнего электроснабжения 400 участков под жилые дома микрорайона Березовка. Кроме этого, в ноябре 2013-го между администрацией и коммерческой организацией был заключен второй муниципальный контракт на строительство внешнего электроснабжения микрорайона. Общая сумма контрактов составила свыше 15 млн 600 тыс. рублей.

В декабре 2013 года администрация города подписала предоставленные подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат с подтверждением объектов актами выполненных работ. Бюджетные средства направили в полном объеме. Далее в ходе проверки, проведенной органами прокуратуры и УФСБ России по Республике Саха (Якутия), выяснилось, что работы по муниципальным контрактам не были выполнены на сумму свыше 5 млн 600 тыс. рублей.